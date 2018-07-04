Жизнь после ста. Нижегородский государственный художественный музей отметит день рождения — 122 года!

Жизнь после ста. Нижегородский государственный художественный музей отметит день рождения — 122 года!5 июля 2018 года с 15.00–20.00 на Верхневолжской набережной, 3 пройдет празднование дня рождения НГХМ — самого старого художественного музея нашего города, родоначальника всех галерей и выставочных залов Нижнего Новгорода.

122 года назад, в 1986 году, в Дмитриевской башне Нижегородского кремля открылся «Нижегородский Городской Художественный и Исторический музей». Открытие музея стало значительным событием весьма насыщенной культурной жизни Нижнего. Музей был в программе посещения города императорской четой.

Начало собранию положила большая историческая картина Н. А. Кошелева (1840-1918) «Погребение Христа» (1881). Эту картину сегодня можно увидеть в экспозиции отечественного искусства в Кремле (корпус 3).

Среди 12000 экспонатов НГХМ — произведения отечественных и западноевропейских мастеров. Это произведения Айвазовского, Шишкина, Серова, Кустодиева, Малевича, Кранаха, Брейгелей, Ренуара и мн. др. Нижний Новгород по праву может гордиться одной из богатейших коллекций произведений художников-авангардистов, представленной в собрании НГХМ.

5 июля музей открывает свои двери для нижегородцев и гостей города. Один из самых красивых особняков Нижнего Новгорода (дом купца Д. Сироткина), в котором находится экспозиция западноевропейского искусства, весь день будет открыт для посетителей. Специально в этот день, партнер музея РОСБАНК дарит гостям музея две интереснейшие экскурсии — по особняку и по экспозиции музея. Вы увидите самую большую картину в России на историческую тему, которая хранится в нашем музее. Ее размеры — 6 метров 98 см х5 метров 94 см!

А еще в этот день, в течение всего праздника, мы будем снимать клип про художественный музей! Приходите и примите участие в съемках!

Программа праздника:

15.00 — начало праздника. Концерт трио «Струны любви» (альт, виолончель, скрипка)

15.00 — бесплатная экскурсия-подарок от РОСБАНКА «Знакомство с домом Сироткина»

16.00 — бесплатная экскурсия по выставке «Откровение. Альбрехт Дюрер и искусство Северного Возрождения» (вход на выставку платный), мастер-класс «Знакомство с гравюрой».

17.00 — бесплатная экскурсия-подарок от РОСБАНКА «Боги и герои» (мифологические сюжеты в западноевропейском искусстве).

17.00 — бесплатная экскурсия «Самая большая картина в России на историческую тему: „Воззвание Минина к нижегородцам“ К. Е. Маковского».

18.00-19.00 — А. Родин (саксофон).

18.00-20.00 Танцы с «Danсing company». Лотерея.