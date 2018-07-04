Никита Пресняков с женой, Тимати, Айза Анохина и другие звезды оценили работы американского граффитиста на выставке в МАММ

На днях в столичном музее МАММ состоялось открытие выставки известного американского граффити-художника Алека Монополи.

Американский художник и граффитист Алек Монополи не так давно стал креативным консультантом TAG Heuer. На днях при поддержке этого известного часового бренда выставка Монополи открылась в московском Мультимедиа-Арт-Музее.

На вечеринку в честь этого события прибыл сам художник, а также представители столичного бомонда, которые смогли первыми оценить работы Алека и даже понаблюдать за его креативным процессом: граффитист расписал большую балалайку, сделанную специально для этого мероприятия.

Фото: пресс-служба