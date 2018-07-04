Нижегородский государственный художественный музей отметит 122-летие 

Музей откроет двери для всех желающих в 15.00. Праздник начнется с выступления трио «Струны любви». Затем посетителей ждет экскурсия-подарок «Знакомство с домом Сироткина». Гости узнают историю старинного особняка на Верхневолжской набережной, где сегодня находится экспозиция западноевропейского искусства художественного музея. В 16.00 всех желающих приглашают на выставку «Откровение. Альбрехт Дюрер и искусство Северного Возрождения». Билет стоит 250 рублей, а экскурсия в этот день будет бесплатной. Также гости праздника смогут принять участие в мастер-классе «Знакомство с гравюрой», посетить бесплатную экскурсию «Боги и герои», посвященную мифологическим сюжетам в западноевропейском искусстве и увидеть самую большую в России картину на историческую тему — полотно Константина Маковского «Воззвание Минина к нижегородцам». Ее размеры — 6,98Х5,94 метров. Завершится праздник выступлением саксофониста Альберта Родина, лотереей и танцами.