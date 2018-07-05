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На один вечер Водонапорная башня на Плотинке превратится в маяк, как в морском порту
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На один вечер Водонапорная башня на Плотинке превратится в маяк, как в морском порту 

e1.ru 5 июля 2018
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге 7 июля отметят День Исети. Урбанисты проведут поэтические чтения, музыкальный концерт, экскурсии вдоль реки, парад лодок на Городском пруду, а ещё — только на один вечер — Водонапорная башня на Плотинке превратится в маяк.
Такая акция проходит в Екатеринбурге уже во второй раз. Как рассказал E1.RU директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, сделать из башни маяк — давняя идея.
— В этот день, когда башня светится, как маяк, возникает ощущение, что мы действительно находимся где-то в морском порту, — сказал Сергей Каменский. — Этой акцией мы одновременно вспоминаем про несбывшуюся мечту города превратиться в порт шести морей и подчеркиваем идею башни как сердца города.
Организаторы планируют установить в окне второго этажа башни мощный прожектор направленного света, который будет бить вдаль перемещающимся лучом. Сделают и звуковой фон — шум прибоя, крики чаек, крики капитанов швартующихся кораблей.
— Перед запуском маяка мы проведём экскурсию на второй этаж башни, у участников будет уникальная возможность увидеть дно водонапорного бака, которое пока открыто, но после ремонта его не будет видно, — добавил Сергей Каменский.
Акция продлится всего час, с 21:30 до 22:30. Все желающие в это время смогут ударить в рынду — корабельный колокол.
Совсем недавно Водонапорную башню открыли после реставрации. На первом этаже там теперь располагается кофейня.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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