Финалистка LVMH Prize проведет перформанс и выставку

Мария Казакова — финалистка конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize 2017 и основательница марки Jahnkoy — покажет в Москве свой новый арт-проект «The Deceived: No more».

В рамках него 14 июля во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства покажут новую коллекцию марки — шоу пройдет в формате перформанса.

Продолжением проекта станет выставка, которая пройдет там же 15 по 27 июля: на ней покажут новую и предыдущие коллекции Jahnkoy, инсталляции, мудборды, фотографии из личной коллекции дизайнера.

Также 16 июля пройдет воркшоп, в ходе которого участники попробуют на практике ремесленные техники, с которыми работает Мария.

Чтобы принять в нем участие нужно рассказать в мотивационном письме о том, что такое культура в современном мире для каждого из нас и отправить на moscow@jahnkoy.com. Конкурс продлится до 11 июля, всего будет 10 победителей.