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В Воронеже могут создать Молодежный театр мюзикла
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В Воронеже могут создать Молодежный театр мюзикла 

АиФ 4 июля 2018
Фото: АиФ
Заслуженный деятель искусств РФ Александр Латушко предложил врио губернатора Воронежской области Александру Гусеву создать в столице Черноземья свой Молодежный театр мюзикла.
По задумке Латушко и дирижера Воронежского театра оперы и балета Татьяны Шипулиной, творческий потенциал региона огромный, вокальное отделение института искусств каждый год выпускает десятки певцов и певиц. И театр мюзикла позволит им самореализоваться.
Разместить театр предлагается в здании бывшего Дома офицеров, часть которого сегодня занимает Областной молодежный центр.
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