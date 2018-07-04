В Воронеже могут создать Молодежный театр мюзикла

Заслуженный деятель искусств РФ Александр Латушко предложил врио губернатора Воронежской области Александру Гусеву создать в столице Черноземья свой Молодежный театр мюзикла.

По задумке Латушко и дирижера Воронежского театра оперы и балета Татьяны Шипулиной, творческий потенциал региона огромный, вокальное отделение института искусств каждый год выпускает десятки певцов и певиц. И театр мюзикла позволит им самореализоваться.

Разместить театр предлагается в здании бывшего Дома офицеров, часть которого сегодня занимает Областной молодежный центр.