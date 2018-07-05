Нарышкин: Гражданская война — худшее, что может случиться со страной

Актуальность темы, места и даты, к сожалению, не вызывает сомнений: в соседней стране сограждане убивают друг друга. И последствия таких столкновений, по мнению Нарышкина, изживаются десятилетиями, а то и веками. «Так по-прежнему дает о себе знать кровопролитная гражданская война в США, там до сих пор сносят памятники генералам Юга», — приводит он пример с политическим подтекстом и напоминает, как Российская империя помогала северянам. Для того чтобы сохранить память о вкладе России в конституционные основы США, РИО был объявлен международный конкурс молодых историков.

Вылечить тяжелые травмы, нанесенные гражданскими войнами, возможно лишь совместными усилиями общества и ученых, резюмирует Нарышкин.

Гражданская война — худшее, что может случиться со страной

Однако не всегда получается быть над схваткой. Тем более тогда, когда речь идет о такой взрывоопасной и близкой эпохе, как ХХ век. Ключевое слово здесь — раскол, а в его основе — острое чувство несправедливости, которое испытывали все без исключения, размышляет министр культуры России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский . И подчеркивает: «У каждой стороны в той войне были свои представления о справедливости, правде и будущем России. Везде были герои и подлецы, идеалисты и карьеристы… Обращаясь к той эпохе, мы должны быть чуткими к противоречиям и не становиться безапелляционно ни на одну из сторон».

"Наметилась тенденция к идеализации Белого движения, отношении к нему как к единственной альтернативе советской политике. Это захватило не только литературу и художественный кинематограф, но и отчасти историографию", — поддерживает тему директор Института российской истории РАН Юрий Петров . Он вспоминает и о попытках говорить о так называемой Второй гражданской войне, чтобы оправдать власовское движение. Но этот тренд, по словам историка, не имеет под собой научных оснований.