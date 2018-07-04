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Книги Горького на хинди появились в нижегородском музее
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Книги Горького на хинди появились в нижегородском музее 

Newsroom24 4 июля 2018
Фото: Newsroom24
Книги Максима Горького на языке хинди появились в Государственном музее А. М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.
Издания в музей передал гендиректор индийской компании Craft Inc г-н Санджи Малавия. Мероприятие состоялось в рамках празднования к 150-летия со дня рождения писателя.
Как отмечается в сообщении, в библиотеке музея уже находятся книги на сербском, корейском, китайском, финском и немецком языках, а также на фарси.
Сообщается также, что индийская компания занимается изготовлением товаров ручной работы. Она примет участие в традиционном Международном фестивале народных художественных промыслов «Секреты мастеров», который состоится в Нижнем Новгороде 2 сентября текущего года.
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