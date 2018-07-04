Книги Горького на хинди появились в нижегородском музее

Книги Максима Горького на языке хинди появились в Государственном музее А. М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.

Издания в музей передал гендиректор индийской компании Craft Inc г-н Санджи Малавия. Мероприятие состоялось в рамках празднования к 150-летия со дня рождения писателя.

Как отмечается в сообщении, в библиотеке музея уже находятся книги на сербском, корейском, китайском, финском и немецком языках, а также на фарси.

Сообщается также, что индийская компания занимается изготовлением товаров ручной работы. Она примет участие в традиционном Международном фестивале народных художественных промыслов «Секреты мастеров», который состоится в Нижнем Новгороде 2 сентября текущего года.