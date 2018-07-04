В Измайлове стартует выставка «Павел Боркунов. Многолико»

Посетители Выставочного зала «Измайлово» ознакомятся с тремя десятками живописных и мозаичных работ московского художника Павла Боркунова.

В четверг, 12 июля, в галерее «Измайлово» состоится торжественное открытие выставки «Павел Боркунов. Многолико». Посетители ознакомятся с художником, который в своих работах не ограничивается маслом и акрилом, а прибегая зачастую, например, к строительным краскам. Он пишет на досках, в мозаике использует даже фрагменты кирпича. Художник, по мнению специалистов, в поисках цвета и фактуры выходит далеко за рамки академизма. Его работы лишены гладкости и декоративности, они вызывают сильную реакцию со стороны зрителя.

Отметим, что Павел Боркунов не так давно занимался фресками. Используя свой приобретенный ранее опыт, он создал цикл, в котором библейские сюжеты проступают в эмоциональной экспрессионистской живописи. При этом сами не содержат в себе противопоставления иконописной традиции.

Открытие выставки состоится 12 июля в 19 часов по адресу: Измайловский проезд, д. 4.

Выставка будет работать до 12 августа.

Цена билета 100 рублей, для льготников — 50 рублей.