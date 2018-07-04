Юные участники проекта «Мир профессий» узнают, как стать художником

На летней веранде Культурного центра «Зеленоград» продолжаются встречи с людьми различных профессий.

В пятницу, 6 июля, очередным гостем проекта «Мир профессий» станет художник, педагог Детской художественной школы № 9, член Творческого союза художников России Олег Кузнецов

Участники мероприятия услышат его рассказ о творческом пути, узнают, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать профессионалом в своем деле, и что необходимо делать, чтобы получить данную профессию. У ребят будет возможность напрямую задать художнику все интересующие вопросы, а также выполнить под его руководством несложные зарисовки пейзажных мотивов при помощи графических материалов, таких как уголь, карандаши, пастель.