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Юные участники проекта «Мир профессий» узнают, как стать художником
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Юные участники проекта «Мир профессий» узнают, как стать художником 

Савелки 4 июля 2018
Фото: Савелки
На летней веранде Культурного центра «Зеленоград» продолжаются встречи с людьми различных профессий.
В пятницу, 6 июля, очередным гостем проекта «Мир профессий» станет художник, педагог Детской художественной школы № 9, член Творческого союза художников России Олег Кузнецов.
Участники мероприятия услышат его рассказ о творческом пути, узнают, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать профессионалом в своем деле, и что необходимо делать, чтобы получить данную профессию. У ребят будет возможность напрямую задать художнику все интересующие вопросы, а также выполнить под его руководством несложные зарисовки пейзажных мотивов при помощи графических материалов, таких как уголь, карандаши, пастель.
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