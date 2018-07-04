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Выставка «Свет в окне» открылась в Измайловском парке
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Выставка «Свет в окне» открылась в Измайловском парке 

Управа района Измайлово города Москвы 4 июля 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В выставочном павильоне «Арт-парк» Измайловского парка до 15 июля будет работать выставка живописи Артема Киракосова.
В прошедшее воскресенье в павильоне «Арт-парк» состоялось открытие выставки живописи «Свет в окне». Художник, литератор, реставратор, педагог и репортер Артём Киракосов представил на экспозиции работы последних десятилетий из циклов «Счастье жить» и «Гимны радости».
Посетители бесплатной выставки увидят восторженный мир тихой и по-юношески ласковой влюбленности. Глядя на картины этого мастера, создается, по мнению специалистов, впечатление, что кисть едва касалась полотна — настолько легкими были ее мазки.
Выставка будет работать для свободного посещения с 4 по 15 июля.
Дни для посещения со среды по воскресенье 12:00-20:00 по адресу: Московский проспект, с. 26 (центральная часть парка).
Вход свободный.
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