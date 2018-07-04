Тайны наследия Шереметевых

Фото автораТайны наследия ШереметевыхМечи, острейшие кинжалы, щиты с чеканкой, сияющий на солнце шлем с рогами — это не утерянное наследие Зигфрида, а сокровища из коллекции одного из самых знаменитых дворянских родов России — Шереметевых, увидеть которые сейчас можно в одном из филиалов Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника.

Сокровища одной из самых знаменитых фамилий почти несколько десятилетий хранились в запасниках музея и вот теперь представлены на выставке «Deus conservat omnia — Бог сохраняет всё» в «Усадьбе Рукавишниковых» на Верхневолжской набережной. Название повторяет родовой девиз Шереметевых и в то же время раскрывает судьбу знаменитой коллекции, сохранённой сотрудниками музея в самые сложные для страны революционные и военные годы.

Несколько сотен экспонатов наконец-то заняли подобающее им место в залах анфилады третьего этажа. Все эти предметы когда-то украшали родовую усадьбу нижегородских Шереметевых — удивительный по красоте Юринский замок на Волге, о котором веками слагались легенды.

Кто знает, кто отдыхал, вальяжно расположившись в этих удивительных креслах с потёртой обивкой, которые сейчас стоят в одном из залов? И какая прекрасная дама ставила цветы в вазу тончайшего фарфора? Или чья рука и в каком бою сжимала эфес этих клинков? А великолепный резной шкаф с библейскими сюжетами, выполненными рукой средневекового мастера, почти наверняка давал безграничные возможности фантазии юным Шереметевым, которые более 200 лет жили на Нижегородской земле и всегда принимали активное участие во всех военных и общественно-политических событиях российской истории.

Каких только предметов из разных стран не попадало в семейный музей в родовом шереметевском гнезде. Посетители выставки могут увидеть западноевропейскую и российскую мебель, самые ранние образцы которой историки датируют эпохой Ренессанса. Удивительна итальянская майолика — керамика с покрытием из оловянной глазури, одна из разновидностей декоративно-прикладного искусства эпохи Возрождения. А рядом европейский и японский фарфор, китайские эмали, фантастические курительные трубки с резными мундштуками, восхитительные бронзовые изделия, скульптура столь идеальная, что кажется, что изваянная из мрамора прекрасная рука, лежащая на нотах, готова сыграть стремительный пассаж.

Особое внимание уделили организаторы выставки предметам, связанным со знаменитым русским военачальником — Михаилом Скобелевым , близким родственником нижегородских Шереметевых. Часть его личных вещей также вошла в экспозицию.

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