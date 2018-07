Наука творчества: почему государству не надо учить художников 

Возможность выбора высшего учебного заведения сегодня — это преимущество нынешних абитуриентов перед моим поколением. После окончания школы у меня был небогатый выбор, куда я мог поступить. Особенно, если учитывать антисемитские настроения, графу «национальность» в паспорте и негласный запрет на зачисление евреев в авторитетные учебные заведения. Я поступил в Московский институт электронного машиностроения.

Потом был период самообразования: книги, журналы, беседы с художниками, писателями, философами, людьми определенного интеллектуального круга. Это было неформально организованное сообщество художников, где мы обсуждали самые актуальные темы современного искусства.

Тогда подобному искусству не учил ни один вуз в стране.

Диссертацию я защитил в Институте социологии, получил степень кандидата философских наук.

В 1990 году вместе с художниками Еленой Елагиной Игорем Макаревичем я в первый раз выехал в Америку для организации выставки Between Spring and Summer. Soviet Art in the Era of Late Communism. Впечатленные тем, как существовала и развивалась художественная сцена на Западе, мы, вернувшись в Россию, приняли решение организовать Институт современного искусства.