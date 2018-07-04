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В Дарвиновском музее открывается выставка, посвященная верному спутнику человека — собаке
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В Дарвиновском музее открывается выставка, посвященная верному спутнику человека — собаке 

Каховка 4 июля 2018
Фото: Каховка
Торжественное открытие экспозиции под интригующим названием: «Гений в собачьей шкуре» состоится 5 июля, а экскурсию проведет автор выставки Ольга Кажарская.
Долгое время бытовало мнение, что обучение собак строится на навязывание нужного навыка животному и внушении страха неисполнение приказа. Однако в прошлом веке эта точка зрения начала постепенно меняться, и в итоге специалисты пришли к выводу, что процесс обучения организован более сложно, а в его основе лежит врожденный интерес хвостатого «ученика» к окружающему миру и желание действовать.
Во время авторской экскурсии О. Кажарская расскажет гостям о некоторых особенностях жизни и секретах собак, которые помогут проникнуть в эмоциональную жизнь этих преданных человеку животных, понять специфику восприятия их органов чувств и научиться определять их настроение по мельчайшим сигналам. Кроме того, в ходе осмотра экспозиции можно будет получить информацию о том, как правильно строить отношения с собакой и научить ее позитивному отношению к миру и хорошему контакту с хозяином.
Открытие выставки будет проходить на крыше Дарвиновского музея, начало в 18.00.
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