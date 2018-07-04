В Дарвиновском музее открывается выставка, посвященная верному спутнику человека — собаке

Торжественное открытие экспозиции под интригующим названием: «Гений в собачьей шкуре» состоится 5 июля, а экскурсию проведет автор выставки Ольга Кажарская.

Долгое время бытовало мнение, что обучение собак строится на навязывание нужного навыка животному и внушении страха неисполнение приказа. Однако в прошлом веке эта точка зрения начала постепенно меняться, и в итоге специалисты пришли к выводу, что процесс обучения организован более сложно, а в его основе лежит врожденный интерес хвостатого «ученика» к окружающему миру и желание действовать.

Во время авторской экскурсии О. Кажарская расскажет гостям о некоторых особенностях жизни и секретах собак, которые помогут проникнуть в эмоциональную жизнь этих преданных человеку животных, понять специфику восприятия их органов чувств и научиться определять их настроение по мельчайшим сигналам. Кроме того, в ходе осмотра экспозиции можно будет получить информацию о том, как правильно строить отношения с собакой и научить ее позитивному отношению к миру и хорошему контакту с хозяином.

Открытие выставки будет проходить на крыше Дарвиновского музея, начало в 18.00.