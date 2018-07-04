Увидеть невидимое

Договор о сотрудничестве заключили два учреждения культуры — Приморская государственная картинная галерея и краевая библиотека для слепых.

Накануне в библиотеке прошло открытие площадки «Встреча с искусством». Теперь каждый четверг месяца в её залах искусствоведы будут знакомить читателей с произведениями из собрания музея. А после — проводить экскурсии в главном здании картинной галереи. Проект разработан стажерами Дальневосточного федерального университета по инклюзивной программе.

Тактильные картины

Работа в этом направлении началась в галерее с уникальной выставки для незрячих, которая открылась в залах на Партизанском проспекте, 12 в канун Нового года. В экспозиции — семь картин мастеров живописи, изготовленных по инновационной технологии. Посетители оставили восторженные отзывы. Это была первая не только в Приморье, но и во всей России выставка тактильных картин, повторяющих знаменитые полотна из собрания Пушкинского музея. Во Владивостоке она дополнилась репродукцией картины Николая Харламова «Русская девушка», оригинал которой сегодня входит в фонд галереи.

— Мы традиционно принимает посетителей с разными потребностями, — рассказала заместитель директора галереи Светлана Руснак. — Для этого изначально необходимо адаптировать экспозицию. Конечно, большое значение сыграла выставка из Государственного русского музея. Согласно условиям проекта, одна из работ оставлялась музею в дар. Так у нас появилась картина «Русская девушка» Харламова. Мы связались со школой педагогики университета, и в галерею на практику пришли будущие специалисты по дефектологическому профилю.

«Встреча с искусством» начинается в библиотеке, результат которой — поход в галерею.

— Посещение галереи для слепого или слабовидящего, знакомство с искусством через лекции, беседы или тактильные картины — это знакомство с разнообразием мира, — продолжает Светлана Руснак. — Мы учитывает рекомендации посетителей — в описании произведений должно быть много качественных прилагательных. Чтобы человек мог в своём воображении восстановить целостный образ. Экскурсоводу требуется широкая эрудиция. Общение с искусством — возможность говорить о жизни.

Новые грани

В открытии площадки приняли участие директор галереи Алена Даценко , директор библиотеки Елена Кислицына, представители краевой администрации, специалисты-дефектологи из ДВФУ.

— Сегодня мы имеем возможность больше понимать, что такое живопись, — делится руководитель общественной организации для слабовидящих «Белая трость» Инна Вербицкая. — Не просто услышать от гида про яркие краски, что это красиво, а можем ощутить. Когда первый раз дотронулась до картины «Русская девушка», испытала калейдоскоп эмоций. Хорошо, что это направление появилось в галерее, и развивается дальше.

В галерее будут и дальше расширять тактильно доступную зону. Накануне, здесь отрылась выставка одного шедевра из собрания Эрмитажа . Представлен скульптурный бюст древнегреческого бога войны Ареса, который был сделан во II веке нашей эры. Сегодня художник Сергей Мереенков работает над созданием тактильного образа сульптуры.

— Мы работаем с разными обществами для слепых, заинтересованные в том, чтобы к нам приходили люди, — подчеркнула Светлана Руснак. — Одновременно прорабатывается вопрос о доступности маршрута к галерее. В этом нам помогает школа проект «Школа белая трость». Делаем шаг к совершенствованию доступной среды.

КСТАТИ

Тактильные картины полезно освоить детям. Неожиданные грани восприятия помогут ребёнку заинтересоваться искусством.