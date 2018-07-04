Увидеть невидимое 

Договор о сотрудничестве заключили два учреждения культуры — Приморская государственная картинная галерея и краевая библиотека для слепых.
Накануне в библиотеке прошло открытие площадки «Встреча с искусством». Теперь каждый четверг месяца в её залах искусствоведы будут знакомить читателей с произведениями из собрания музея. А после — проводить экскурсии в главном здании картинной галереи. Проект разработан стажерами Дальневосточного федерального университета по инклюзивной программе.
Тактильные картины
Работа в этом направлении началась в галерее с уникальной выставки для незрячих, которая открылась в залах на Партизанском проспекте, 12 в канун Нового года. В экспозиции — семь картин мастеров живописи, изготовленных по инновационной технологии. Посетители оставили восторженные отзывы. Это была первая не только в Приморье, но и во всей России выставка тактильных картин, повторяющих знаменитые полотна из собрания Пушкинского музея. Во Владивостоке она дополнилась репродукцией картины Николая Харламова «Русская девушка», оригинал которой сегодня входит в фонд галереи.
— Мы традиционно принимает посетителей с разными потребностями, — рассказала заместитель директора галереи Светлана Руснак. — Для этого изначально необходимо адаптировать экспозицию. Конечно, большое значение сыграла выставка из Государственного русского музея. Согласно условиям проекта, одна из работ оставлялась музею в дар. Так у нас появилась картина «Русская девушка» Харламова. Мы связались со школой педагогики университета, и в галерею на практику пришли будущие специалисты по дефектологическому профилю.
«Встреча с искусством» начинается в библиотеке, результат которой — поход в галерею.
— Посещение галереи для слепого или слабовидящего, знакомство с искусством через лекции, беседы или тактильные картины — это знакомство с разнообразием мира, — продолжает Светлана Руснак. — Мы учитывает рекомендации посетителей — в описании произведений должно быть много качественных прилагательных. Чтобы человек мог в своём воображении восстановить целостный образ. Экскурсоводу требуется широкая эрудиция. Общение с искусством — возможность говорить о жизни.
Новые грани
В открытии площадки приняли участие директор галереи Алена Даценко, директор библиотеки Елена Кислицына, представители краевой администрации, специалисты-дефектологи из ДВФУ.
— Сегодня мы имеем возможность больше понимать, что такое живопись, — делится руководитель общественной организации для слабовидящих «Белая трость» Инна Вербицкая. — Не просто услышать от гида про яркие краски, что это красиво, а можем ощутить. Когда первый раз дотронулась до картины «Русская девушка», испытала калейдоскоп эмоций. Хорошо, что это направление появилось в галерее, и развивается дальше.
В галерее будут и дальше расширять тактильно доступную зону. Накануне, здесь отрылась выставка одного шедевра из собрания Эрмитажа. Представлен скульптурный бюст древнегреческого бога войны Ареса, который был сделан во II веке нашей эры. Сегодня художник Сергей Мереенков работает над созданием тактильного образа сульптуры.
— Мы работаем с разными обществами для слепых, заинтересованные в том, чтобы к нам приходили люди, — подчеркнула Светлана Руснак. — Одновременно прорабатывается вопрос о доступности маршрута к галерее. В этом нам помогает школа проект «Школа белая трость». Делаем шаг к совершенствованию доступной среды.
КСТАТИ
Тактильные картины полезно освоить детям. Неожиданные грани восприятия помогут ребёнку заинтересоваться искусством.