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Рукодельные работы представят в библиотеке имени Ивана Бунина
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Рукодельные работы представят в библиотеке имени Ивана Бунина 

Управа Пресненского района города Москвы 4 июля 2018
Фото: На Пресне
В публичной библиотеке №12 имени Ивана Бунина в праздник Дня семьи, любви и верности 8 июля откроется выставка рукоделия.
Отметим, что цель данной экспозиции состоит в поисках одаренных мастеров среди жителей района. Более того, это способ найти себе друга по интересам.
В учреждении рассказали, что любой желающий может представить свои изделия.
Автора лучшей работы наградят удостоверением «Почетный читатель», которое дает право абсолютно бесплатно принимать участие во всех семинарах и обучающих занятиях, проходящих в библиотеке.
Любителей творчества ждут по адресу: улица 1905 года, дом 3. Вход свободный.
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