Рукодельные работы представят в библиотеке имени Ивана Бунина

В публичной библиотеке №12 имени Ивана Бунина в праздник Дня семьи, любви и верности 8 июля откроется выставка рукоделия.

Отметим, что цель данной экспозиции состоит в поисках одаренных мастеров среди жителей района. Более того, это способ найти себе друга по интересам.

В учреждении рассказали, что любой желающий может представить свои изделия.

Автора лучшей работы наградят удостоверением «Почетный читатель», которое дает право абсолютно бесплатно принимать участие во всех семинарах и обучающих занятиях, проходящих в библиотеке.

Любителей творчества ждут по адресу: улица 1905 года, дом 3. Вход свободный.