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Евгений Куйвашев накануне ИННОПРОМа призвал привести все силы и ресурсы, задействованные в выставке, в полную готовность
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Евгений Куйвашев накануне ИННОПРОМа призвал привести все силы и ресурсы, задействованные в выставке, в полную готовность 

Информационный портал Свердловской области 4 июля 2018
Фото: Информационный портал Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне старта Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге в девятый раз, и Пятого Российско-Китайского ЭКСПО, призвал привести все задействованные в подготовке к выставке силы и ресурсы в полную готовность. Об этом он заявил 4 июля на заседании областного правительства.
«Мы ожидаем делегации из 95 стран мира. В выставке примут участие 600 компаний-экспонентов. ИННОПРОМ должен подхватить тот позитивный настрой, который был задан прошедшими в Екатеринбурге матчами Чемпионата мира по футболу, усилить его, развить. Это очень важно для продвижения региона, укрепления наших инвестиционных позиций», — сказал глава региона.
Он обратился к членам правительства с поручением обеспечить безупречную организацию визита официальных делегаций в той части, которая лежит в зоне их ответственности.
Напомним, Международная промышленная выставка ИННОПРОМ и Российско-Китайское ЭКСПО будут проходить с 9 по 12 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
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