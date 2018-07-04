Государственный музей городской скульптуры

Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге основан 28 июля 1932 года. Он является единственным в России музейным учреждением, занимающимся изучением, охраной и реставрацией памятников монументального искусства в открытой городской среде. В ведении музея свыше 200 памятников и 1500 мемориальных досок. В числе музейных объектов: Ростральные колонны, Нарвские и Московские триумфальные ворота, Сфинксы на пристани у Академии художеств, Конные группы на Аничковом мосту, памятники Петру I, Екатерине II, Николаю I, А. С. Пушкину, М. В. Ломоносову, А. В. Суворову — ставшие символами Санкт-Петербурга и многие другие.

Основная экспозиция музея — усыпальницы и некрополи Александро-Невской лавры.

В состав музейного мемориального комплекса входит также музей-некрополь «Литераторские мостки» на Волковском кладбище. Здесь похоронены А. Н. Радищев, В. Г. Белинский, И. П. Тургенев, Н. С. Лесков, Д. И. Менделеев, И. П. Павлов, многие выдающиеся деятели ленинградской культуры и науки XX века. В фондах музея хранятся замечательные коллекции скульптуры и графики. В течение многих лет музей организует выставки современного искусства, которые находят широкий отклик в художественной среде Петербурга, привлекают внимание многих любителей искусства.

В 2002 году открылся новый выставочный корпус музея в Чернорецком переулке, сразу ставший известным в городе как площадка для интересных экспозиционных проектов. В его залах проводятся персональные выставки петербургских художников и скульпторов, а также тематические экспозиции из фондов музея.

Филиалом музея является также Мастерская М. К. Аникушина. Это многофункциональный культурный центр с мемориальной экспозицией и арт-пространством для современной выставочной деятельности.

В отделе музея «Нарвские триумфальные ворота» традиционно проходят выставки, посвящённые российской военной истории.

Музей является одним из ведущих учреждений Петербурга, занимающийся реставрационной деятельностью. В начале 1970-х гг. в музее создана реставрационная мастерская по камню; к реставрации металла, гипса, графики, а также к работам высокой категории сложности по мрамору привлекаются высококвалифицированные специалисты города.

В последние годы музеем осуществлены уникальные проекты реставрации Ростральных колонн, конных групп Аничкова моста, Диоскуров, Александровской колонны, Московских Триумфальных ворот, монументов Марсова Поля, Сфинксов у Академии Художеств.