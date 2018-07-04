9 июля для категории «посетитель» ИННОПРОМ открыт с 10.00 до 14.00

Кроме того, продажа билетов на первый день работы выставки завершена.

В дни проведения ИННОПРОМ будут организованы специальные автобусные рейсы для посетителей выставки. Информация о расписании доступна на сайте ИННОПРОМ: (http://www.innoprom.com/contacts/transport/)

Регистрация на 10,11,12-е июля будет открыта 9-го июля после 16.00 и доступна на сайте выставки в разделе «Регистрация».

Подробная программа мероприятий деловой программы опубликована на сайте: http://www.innoprom.com/business-program/programma-meropriyatiy-2018/

Планировка выставки:

http://www.innoprom.com/layout/