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9 июля для категории «посетитель» ИННОПРОМ открыт с 10.00 до 14.00
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9 июля для категории «посетитель» ИННОПРОМ открыт с 10.00 до 14.00 

РЖД-Партнер 4 июля 2018
Фото: РЖД-Партнер
Кроме того, продажа билетов на первый день работы выставки завершена.
В дни проведения ИННОПРОМ будут организованы специальные автобусные рейсы для посетителей выставки. Информация о расписании доступна на сайте ИННОПРОМ: (http://www.innoprom.com/contacts/transport/)
Регистрация на 10,11,12-е июля будет открыта 9-го июля после 16.00 и доступна на сайте выставки в разделе «Регистрация».
Подробная программа мероприятий деловой программы опубликована на сайте: http://www.innoprom.com/business-program/programma-meropriyatiy-2018/
Планировка выставки:
http://www.innoprom.com/layout/
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