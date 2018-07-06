«Художник сказал, подойдет». Глава рекламной компании разместил изображение своей жены на торце многоэтажки

Глава рекламной компании «Новатек Арт» Иван Пантелеев, по данным СМИ, разместил на торце 12-этажного здания в московском районе Жулебино изображение своей жены Дарьи. Причем, сделал это не на собственные деньги, а на деньги заказчика.

На сайте госзакупок мэрия ранее размещала заказ — украсить несколько районов граффити, связанными с чемпионатом мира по футболу. Но именно блондинка с мячом привлекла больше всего внимания, в том числе, иностранных СМИ.

Сам глава «Новатек Арт» обвинил журналистов в желтизне. В интервью Business FM он сказал, что его жену в качестве модели выбрал сам художник.

Иван Пантелеев глава «Новатек Арт» «Мы хотели данной работой улучшить имидж страны в глазах иностранцев, то есть мы хотели показать, что мы доброжелательная и гостеприимная страна. Наша идея была в том, чтобы нарисовать русскую девушку, которая приглашает всех зарубежных гостей на чемпионат мира по футболу. Изначально мы думали нарисовать Лопыреву или взять какую-нибудь фотографию, там, девушка со стадиона, которую часто публикуют спортивные СМИ. В итоге мы выяснили, что с этим могли быть юридические сложности, так как, если бы человек не захотел, чтобы его изображение использовали для создания граффити, у нас могла бы быть проблема юридическая, поэтому художники предложили нарисовать какую-нибудь знакомую девушку, подходящую по типажу. Такая распространенная практика, даже западные художники, когда рисуют свои муралы, они всегда их делают на основе фотографий реальных людей. Художник увидел мою жену, сказал: „У тебя жена русая, и русый цвет волос, славянская внешность, она очень подойдет, как такой символ российского гостеприимства“. Таким образом, Дарья появилась как модель, как прототип данной работы».

По словам Ивана Пантелеева, он не ожидал, что граффити вызовет столько недовольства. Это милый отголосок 90-х, считает глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения Slow Food International Виктор Майклсон.

Виктор Майклсон глава группы «Коммуникатор», глава московского отделения Slow Food International «Когда делается заказная работа, то эскиз и все детали предоставляются заказчику, и заказчик его утверждает, подписывает какую-нибудь бумагу или подписывается на эскизе. Очевидно, любой заказчик, будь это мэрия или кто бы то ни было, спросит, кто эта девушка? И очевидно, что сказать, что эта девушка с улицы, наверное, было бы сложно. Поэтому, скорее всего, есть какая-то полюбовная договоренность между компанией, которая это сделала, „Новатэк Арт“, и мэрией относительно того, что пусть это будет наша девушка, я хочу сделать любимой подарок. В конце девяностых — начале нулевых, когда появилась активно уличная реклама, щиты, люди делали своим девушкам подарки, вывешивали их фотографии с надписью „я тебя люблю“. Это, наверное, похожая такая традиция из девяностых, жалко, что она каким-то образом привязана к чемпионату мира, и что она делается на государственные деньги. Владелец компании „Новатэк Арт“ вполне мог бы себе позволить это сделать и за собственный счет».