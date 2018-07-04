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Выставка «Нижегородский голландец» откроется в музее Добролюбова
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Выставка «Нижегородский голландец» откроется в музее Добролюбова 

Ревизор.ru 4 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
Евгения Фролова еще при жизни называли «нижегородским голландцем» за его узнаваемый стиль, сочетающий лучшие традиции западноевропейской и русской живописи. Он мечтал стать художником с детства, так как рос в творческой семье. Фролова вдохновляли малые голландцы, Рембрандт, Ван Гон и Караваджо. После окончания Горьковского художественного училища он стал постоянным участником городских, региональных и всесоюзных выставок. Живописец исследовал методы великих мастеров, а затем создавал собственные произведения.
В 2014 году художник ушел из жизни, но его работы продолжают вызывать интерес. Нижегородцы смогут познакомиться с его творчеством до 5 августа.
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