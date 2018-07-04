Выставка «Нижегородский голландец» откроется в музее Добролюбова

Евгения Фролова еще при жизни называли «нижегородским голландцем» за его узнаваемый стиль, сочетающий лучшие традиции западноевропейской и русской живописи. Он мечтал стать художником с детства, так как рос в творческой семье. Фролова вдохновляли малые голландцы, Рембрандт, Ван Гон и Караваджо. После окончания Горьковского художественного училища он стал постоянным участником городских, региональных и всесоюзных выставок. Живописец исследовал методы великих мастеров, а затем создавал собственные произведения.

В 2014 году художник ушел из жизни, но его работы продолжают вызывать интерес. Нижегородцы смогут познакомиться с его творчеством до 5 августа.