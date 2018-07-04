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Делегации из 95 стран ожидаются на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге
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Делегации из 95 стран ожидаются на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области ожидают на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, делегации из 95 стран, сообщили в среду в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Мы ожидаем делегации из 95 стран мира. В выставке примут участие 600 компаний-экспонентов. ИННОПРОМ должен подхватить тот позитивный настрой, который был задан прошедшими в Екатеринбурге матчами чемпионата мира по футболу, усилить его, развить. Это очень важно для продвижения региона, укрепления наших инвестиционных позиций", — приводит департамент слова губернатора региона Евгения Куйвашева.
Выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор — Министерство промышленности и торговли РФ, оператор — группа компаний «Формика». Два года назад Китай был страной-партнером России на ИННОПРОМе, в этом году им станет Республика Корея.
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