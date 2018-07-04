Забор в Дубне превратился в произведение искусства

Десятки метров настоящего искусства появились на улицах Дубны. В необычной обстановке ученых‐физиков на заборе изобразил местный художник Борис Макаров

Ученые из прошлых веков стали ближе жителям наукограда благодаря кисти Бориса Макарова, известного уличного художника.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас город науки, и нам люди не далекие, а близкие как раз. Пускай те ученые жили много веков назад — это не важно. Главное, что они тоже ученые». — рассказывает Борис Макаров, художник.

Прохожие с интересом изучают изображения. Обсуждают, кто из ученых смотрит на них с забора. Персоналий — около десяти. Среди них Сократ, Галилео Галилей, Николай Коперник . Все — узнаваемы.

Источник фото: телеканал «360»

Этот забор огораживает территорию котельной. Был — серый, с остатками граффити многолетней давности. Чтобы нанести новый рисунок, чистить его пришлось металлическими щетками. Уже сейчас большая часть бетонных плит преобразилась. Помимо ученых, виды города и сцены, связанные с его историей.

«Дубна, как я ее пытался изобразить. Насколько ее уместно изобразить на заборе. Вот я попытался сделать вот такую Дубну с историей. Потому что фильм «Волга-Волга», снятый в 38 году, тесно связан с Дубной и снимался в этом районе, в районе Сталина и Ленина как раз. Не то что весь снимался, но часть его», — говорит художник.

Источник фото: телеканал «360»

Художника Бориса Макарова в Дубне знают и любят. Его творения украшают многие трансформаторные будки, фасады зданий, заборы.

На рисунок уже ушло более ста баллонов краски. Понадобится еще столько же, говорит Борис Макаров. Специальной последовательности для сцен он не выбирал. Рассказывает, что лепил композицию, как лоскутное одеяло.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот забор — как картина, рождается сразу со всех сторон, постепенно, поэтапно, послойно, не то чтобы я одну часть сделал — пошел дальше. Нет, все сразу. Отошел, посмотрел, с другой стороны начал. Так интереснее», — говорит Макаров.

Сейчас художник прорисовывает детали. В ход идут даже пальцы. Работа выполнена примерно наполовину. В планах — изобразить на пока свободном участке забора еще несколько ученых и обязательно — 105-й элемент таблицы Менделеева. Ведь именно его, Дубний, чаще всего ассоциируют с наукоградом.