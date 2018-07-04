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В Воскресенском соборе Омска открывается выставка кукол
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В Воскресенском соборе Омска открывается выставка кукол 

АиФ-Омск 4 июля 2018
Фото: АиФ-Омск
«Кука в приданое, полотенце на счастье» — так называется выставка ко Дню семьи, любви верности. Выставка представляет собой содружество двух мастериц — хранительниц традиционной культуры — Светланы Косинцевой (г. Омск) и Лидии Поляковой (г. Новосибирск). Об этом сообщается на сайте регионального минкульта.
На выставке посетители увидят кукол в костюмах невест различных губерний России. Это реплики кукол, хранящихся в фондах центральных музеев нашей страны — Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург), музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера) (г. Санкт-Петербург), художественно-педагогического музея игрушки имени Н. Д. Бартрама (г. Сергиев Посад).
Помимо этого, тематическим фоном для экспозиции станет фотовыставка, посвященная свадебной теме от известных омских фотографов: Олега Деркунского, Владимира Кудринского, Михаила Пахотина, Владимира Сидоркина. Открытие состоится 6 июля в 16.00, на мероприятие ждут большой хор Воскресенского собора с песнопениями, посвященными семье, любви и верности. Выставка располагается в музейной части Воскресенского собора, по адресу: ул. Партизанская, 16.
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