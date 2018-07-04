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В Феодосии пройдёт выставка в честь 90-летия романа «Бегущая по волнам»
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В Феодосии пройдёт выставка в честь 90-летия романа «Бегущая по волнам» 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: RT на русском
В Феодосийском литературно-мемориальном музее Александра Грина пройдёт выставка в честь 90-летия романа «Бегущая по волнам» и в честь дня памяти его автора, сообщает «Крыминформ».
«Все экспонаты связаны с романом «Бегущая по волнам». В этом году книге Грина исполняется 90 лет. Многое будет экспонироваться впервые», — заявила заместитель директора музея Алла Ненада.
По её словам, посетить выставку можно с 8 по 22 июля. Среди экспонатов — живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства из фондовой коллекции.
Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге пройдёт выставка современных китайских художников.
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