В Феодосии пройдёт выставка в честь 90-летия романа «Бегущая по волнам»

В Феодосийском литературно-мемориальном музее Александра Грина пройдёт выставка в честь 90-летия романа «Бегущая по волнам» и в честь дня памяти его автора, сообщает «Крыминформ»

«Все экспонаты связаны с романом «Бегущая по волнам». В этом году книге Грина исполняется 90 лет. Многое будет экспонироваться впервые», — заявила заместитель директора музея Алла Ненада.

По её словам, посетить выставку можно с 8 по 22 июля. Среди экспонатов — живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства из фондовой коллекции.

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