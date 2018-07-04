Книжную экспозицию для любителей варенья представят в детской библиотеке района Аэропорт

В преддверии ежегодного московского фестиваля «Цветочный джем» сотрудники детской библиотеки № 31, которая расположена на Балтийской улице, подготовили экспозицию книг о варенье и любителях этого сладкого лакомства. Ознакомиться с литературой можно будет уже с 5 июля. Об этом рассказала заведующая библиотекой Юлия Дьячковская.

— Варенье — вкусный и полезный десерт восточных славян, хотя придумали его в жаркой Греции. Мы подготовили книги о любителях варенья, рецепты, в том числе редкие и экзотические, — поделилась Дьячковская.

Выставка будет работать по адресу ул. Балтийская, д. 4. Вход свободный. (мю)