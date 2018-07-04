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Книжную экспозицию для любителей варенья представят в детской библиотеке района Аэропорт
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Книжную экспозицию для любителей варенья представят в детской библиотеке района Аэропорт 

Управа района Аэропорт города Москвы 4 июля 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В преддверии ежегодного московского фестиваля «Цветочный джем» сотрудники детской библиотеки № 31, которая расположена на Балтийской улице, подготовили экспозицию книг о варенье и любителях этого сладкого лакомства. Ознакомиться с литературой можно будет уже с 5 июля. Об этом рассказала заведующая библиотекой Юлия Дьячковская.
— Варенье — вкусный и полезный десерт восточных славян, хотя придумали его в жаркой Греции. Мы подготовили книги о любителях варенья, рецепты, в том числе редкие и экзотические, — поделилась Дьячковская.
Выставка будет работать по адресу ул. Балтийская, д. 4. Вход свободный. (мю)
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