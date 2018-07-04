Музей Москвы покажет «Археологию Петлюры»

Новый проект популярного художника, собирателя и энтузиаста Москвы Александра Петлюры , названный «скромно» «Археология Петлюры» — новая творческая интервенция в пространство исторической экспозиции Музея Москвы.

Собственный взгляд на историю страны, города и людей, через личные вещи и предметы, мастер придумал и воплотил в масштабную инсталляцию. Автор проектов в России и за рубежом Александр Петлюра, исследующий человеческую жизнь через вещи, бывшие в употреблении: одежду, обувь, предметы быта, найденные в заброшенных домах, комиссионных магазинах, на блошиных рынках, — это городская легенда, выдающаяся фигура московского художественного андеграунда 1980-х — 1990-х годов прошлого века. Его выставки и перформансы представляют вещи, которые сохранили энергию прежнего владельца и обстоятельств, при которых были найдены.

Открытие выставки состоится 5 июля в 19.00 часов, все собравшиеся кроме выставки увидят и моноспектакль художника Александра Петлюры. Посмотреть экспозицию можно будет до конца года.

СПРАВКА Музей Москвы основан в 1896 году. Находится он в Провиантских складах — памятнике архитектуры федерального значения. Это современный музейно-выставочный, образовательный и культурный центр, который входит в ТОП-5 самых посещаемых музеев Москвы. Музей посвящен городу и его жителям, он с одной стороны — хранит всю историю, а с другой — представляет все самое важное и интересное, что происходит в Москве сегодня. Коллекция музея является одной из крупнейших в стране и насчитывает более одного миллиона артефактов. Музей Москвы также включает несколько филиалов, каждый из которых по-своему рассказывает о Москве: Музей археологии Москвы, Старый Английский двор, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского.