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В галерее района Щукино организуют перформанс
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В галерее района Щукино организуют перформанс 

Управа района Щукино 4 июля 2018
Фото: Управа района Щукино
В субботу, 7 июля, в галерее «Граунд Ходынка» Щукина организуют перформанс.
— Перформанс будет основан на построении единой ткани действия, каждый из компонентов которой проявляется и разворачивается из нулевой точки с использованием интерактивных включений, звука, тела и иных выразительных средств. Участники: Екатерина Витковская, Виталий Падов, Павел Сельчуков, Анастасия Щербакова, — сообщили в пресс-службе галереи.
Начало в 20.00. Стоимость билета 300 руб. Адрес проведения: улица Ирины Левченко, дом 2. Подробная информация по телефону 8 (499) 198-76-84. (ео)
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