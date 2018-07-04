В галерее района Щукино организуют перформанс 

В субботу, 7 июля, в галерее «Граунд Ходынка» Щукина организуют перформанс.
— Перформанс будет основан на построении единой ткани действия, каждый из компонентов которой проявляется и разворачивается из нулевой точки с использованием интерактивных включений, звука, тела и иных выразительных средств. Участники: Екатерина Витковская, Виталий Падов, Павел Сельчуков, Анастасия Щербакова, — сообщили в пресс-службе галереи.
Начало в 20.00. Стоимость билета 300 руб. Адрес проведения: улица Ирины Левченко, дом 2. Подробная информация по телефону 8 (499) 198-76-84. (ео)