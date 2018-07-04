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Всероссийский толстовский центр планируется создать к 2028 г.
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Всероссийский толстовский центр планируется создать к 2028 г. 

Агентство «Москва» 4 июля 2018
Государственный музей Л. Толстого планирует создать научно-исследовательский центр изучения творческого наследия писателя к 2028 г. Об этом на презентации концепции развития музея в министерстве культуры РФ сообщил генеральный директор музея Сергей Архангелов.
«Я бы хотел сказать о том, что в 2028 г. всем нам предстоит встретить 200-летний юбилей со дня рождения Толстого. Если говорить о предложениях, то мы планируем в музее создание Всероссийского научно-исследовательского толстовского центра», — сказал С. Архангелов.
Он добавил, что научно-исследовательский центр будет заниматься изучением и описанием рукописей Л. Толстого; их систематизацию и подготовку к публикации; раскрытие неизвестных адресатов писем, истории артефактов, связанных с писателем; исследование текстов; биографические исследования. Также будет цифровое представление наследия Л. Толстого, в основе которого электронная версия 90-томного собрания сочинений писателя, созданная в рамках проекта «Весь Толстой в один клик».
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