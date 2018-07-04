На Яна Райниса открылась выставка к юбилею художника Николая Ларичева

Неподалеку от Куркина, в выставочном зале «Тушино» на улице Яна Райниса открылась персональная юбилейная выставка живописи Николая Ларичева, приуроченная к 90-летию мастера.

— Выставка будет работать до 15 июля, — отметили организаторы.

На выставке представлены работы, созданные в стиле реалистичной живописи. В натюрмортах мастерски и с трепетной любовью передано очарование полевых цветов.

Напомним, что выставочный зал «Тушино» расположен по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 19, корпус 1. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 493-14-67. (ск)