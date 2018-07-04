В кафе при храме блаженной Матроны на улице Софьи Ковалевской открыли выставку предметов искусства и древнего быта

Кафе-музей появилось при храме блаженной Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской. Посетители могут осмотреть экспозицию, включающую предметы искусства и древнего быта. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Владимир Ресин на своем портале.

«Как рассказал настоятель прихода протоиерей Дмитрий Синицын , нижний и верхний храмы связывает специальный лифт, он оборудован для людей с ограниченными возможностями и уже работает. Пользуется популярностью у прихожан и недавно открытое кафе-музей, где можно перекусить и заодно полюбоваться коллекцией предметов искусства и древнего быта», — говорится в материале на сайте.

В нем также приводится цитата настоятеля Дмитрия Синицына. По его словам, в кафе все желающие могут прикоснуться к истории культуры православия, которая отражает традиции быта и семейных отношений Древней Руси.

Напомним, храм блаженной Матроны Московской располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, вл. 14а. (мю)