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В кафе при храме блаженной Матроны на улице Софьи Ковалевской открыли выставку предметов искусства и древнего быта
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В кафе при храме блаженной Матроны на улице Софьи Ковалевской открыли выставку предметов искусства и древнего быта 

Управа района Дмитровский города Москвы 4 июля 2018
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Кафе-музей появилось при храме блаженной Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской. Посетители могут осмотреть экспозицию, включающую предметы искусства и древнего быта. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Владимир Ресин на своем портале.
«Как рассказал настоятель прихода протоиерей Дмитрий Синицын, нижний и верхний храмы связывает специальный лифт, он оборудован для людей с ограниченными возможностями и уже работает. Пользуется популярностью у прихожан и недавно открытое кафе-музей, где можно перекусить и заодно полюбоваться коллекцией предметов искусства и древнего быта», — говорится в материале на сайте.
В нем также приводится цитата настоятеля Дмитрия Синицына. По его словам, в кафе все желающие могут прикоснуться к истории культуры православия, которая отражает традиции быта и семейных отношений Древней Руси.
Напомним, храм блаженной Матроны Московской располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, вл. 14а. (мю)
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