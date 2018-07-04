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Футбол — это искусство
Sputnik Узбекистан
4 июля 2018
Комментарии
Фото:
Sputnik Узбекистан
Любимых игроков фанаты рисуют, лепят из различных материалов и даже наносят их изображения на свое тело.
Самые интересные примеры проникновения футбола в искусство, смотрите в нашей фотоленте.
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