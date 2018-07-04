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«Футбол, футбол, футбол»: выставка Главархива Москвы под открытым небом
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«Футбол, футбол, футбол»: выставка Главархива Москвы под открытым небом 

Главное архивное управление города Москвы 4 июля 2018
Фото: Главное архивное управление города Москвы
Экспозиция, основанная на архивных фотографиях, рассказывает о «футбольной» жизни Москвы второй половины ХХ века. Работы известных корреспондентов Михаила Озерского, Бориса Ярославцева, Михаила Боташева, Виктора Ахломов, Леонида Доренского, Виктора Шандрина, Бориса Колесникова передают атмосферу праздника «любимой игры миллионов» людей.
На выставке представлены фотографии ярких моментов матчей, известных игроков и тренеров, спортивных журналистов и фоторепортеров, а также азартных болельщиков, поддерживающих свои любимые команды. Посетители увидят снимки ведущих футбольных клубов России — «ЦСКА», «Динано», «Спартак», «Торпедо», «Зенит»; сборной Бразилии и итальянской ассоциации из Рима, а также легенд отечественного и мирового спорта — Льва Яшина, Игоря Нетто, Валентина Денисова.
Выставка продлится до 30 июля 2018 года.
Место проведения: город Москва, улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1.
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