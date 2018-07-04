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Выставка в честь Дня семьи, любви и верности ждет посетителей в Академическом районе
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Выставка в честь Дня семьи, любви и верности ждет посетителей в Академическом районе 

Твоя Газета 4 июля 2018
Фото: Твоя Газета
«Семейное счастье» — под таким названием в Академическом районе открыта выставка изостудий центра спорта и досуга «Орион» и клуба «Золотой возраст», посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
Выставка работ изостудий центра спорта и досуга «Орион» и клуба «Золотой возраст», наполненная любовью и верой в семейное счастье, ждет своих посетителей с 12.00 до 15.00 и будет открыта по 16 июля по адресу: ул. Кедрова, д.5, корп.1.
В XIII веке союз муромского князя Петра и его жены Февронии стал образцом супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. По легенде, после смерти супруги были захоронены в разных местах, но удивительным образом их останки оказались в одном захоронении. Это признали чудом. Петра и Февронию канонизировали на церковном соборе 1547 года.
В 2008 году в честь святых был утвержден праздник, воспевающий крепкий союз, основанный на любви, верности и взаимного доверия.
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