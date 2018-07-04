Сроки снова перенесли: ростовский музей «Россия-моя история» достроят к концу лета

Здание должны были достроить к началу лета

Исторический парк на проспекте Шолохова не достроили к запланированному сроку. Все работы планируют закончить к концу лета, однако точная дата пока не известна. При этом сообщается, что первых посетителей музей примет 1 сентября.

— Скорректировать сроки попросили те, кто занимается подготовкой мультимедийного оборудования — ведь для установки техники в здании не должно быть ни пылинки. Поэтому лучше закончить позже, но чтобы было надёжнее, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев

Так сейчас выглядит один из выставочных залов

Строительство музея планировали закончить 31 мая. По состоянию на начало июля здание готово на 88%: уже подведены инженерные сети, монтаж конструкций каркаса, завершаются отделочные работы.

Музей строят за счет городского, областного бюджетов и пожертвований. Стоимость строительства — 751 миллион рублей: 616 миллионов выделил регион и 135 — город.

Так выглядит центральный вход в музей

В музее будут выставляться экспонаты, связанные с историей казачества, Ростовской области и нашей страны. «Россия — моя история» — мультимедийный парк, об истории посетителям будут рассказывать с помощью современных технологий, 3D-реконструкций и интерактивных карт. Это федеральный проект, подобные музеи уже открыты в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах.

Благоустраивать территорию закончат в ноябре

Работы предстоит много

Выбор места для строительства музея в Ростове — улица 1-й Конной Армии, 6г, рядом с парком имени Островского — вызвал недовольство многих ростовчан. Чтобы расчистить площадку, рабочим пришлось спилить 270 деревьев. Взамен здесь уже начали высаживать новые. Изначально музей собирались построить на левом берегу Дона.

Строительство планировали закончить 31 мая Срок окончания благоустройства территории — 30 ноября. Осенью здесь должны посадить около 200 кленов, 11 берез, 39 хвойных кустарников и десятки других деревьев, а также обустроить цветники.