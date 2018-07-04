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Сотрудники Центральной библиотеки подготовили тематическую выставку
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Сотрудники Центральной библиотеки подготовили тематическую выставку 

Администрация городского округа Щербинка 4 июля 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Центральная библиотека городского округа Щербинка
В Центральной библиотеке городского округа Щербинка 2 июля открыли выставку, посвященную Дню семьи, любви и верности.
Для гостей подготовили тематическую экспозицию. На выставке «Семья — это значит мы вместе» представили книги, посвященные святым Петру и Февронии Муромским. Для гостей будут доступны произведения Елены Березовской и Елены Боннэр. Кроме этого, в экспозицию включены такие издания, как «Современная энциклопедия мамы и малыша» и «Основы семейного воспитания».
На выставку приглашаются все желающие, отметили на официальном сайте культурного учреждения.
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