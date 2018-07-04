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Власти Крыма назвали самые популярные музеи региона
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Власти Крыма назвали самые популярные музеи региона 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: RT на русском
Министр культуры Крыма Арина Новосельская назвала самые популярные и приносящие доход музеи региона, сообщает Nation News.
В частности, это Бахчисарайский музей заповедник (Ханский дворец), Алупкинский музей-заповедник (Воронцовский дворец), Ливадийский и Массандровский дворцы.
В списке нет дворца «Ласточкино гнездо». Как пояснила Новосельская, он не меньше остальных пользуется популярностью, но не может вместить всех желающих. Таким образом, дворец не может соперничать с другими по уровню доходов.
Ранее Inforeactor сообщало, что в музеях Москвы в 2017 году побывали 20 млн человек.
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