Власти Крыма назвали самые популярные музеи региона

Министр культуры Крыма Арина Новосельская назвала самые популярные и приносящие доход музеи региона, сообщает Nation News.

В частности, это Бахчисарайский музей заповедник (Ханский дворец), Алупкинский музей-заповедник (Воронцовский дворец), Ливадийский и Массандровский дворцы.

В списке нет дворца «Ласточкино гнездо». Как пояснила Новосельская, он не меньше остальных пользуется популярностью, но не может вместить всех желающих. Таким образом, дворец не может соперничать с другими по уровню доходов.

Ранее Inforeactor сообщало, что в музеях Москвы в 2017 году побывали 20 млн человек.