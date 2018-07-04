Ещё
Изделия из натурального шелка представят на выставке в Музее истории усадьбы Щапово
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Изделия из натурального шелка представят на выставке в Музее истории усадьбы Щапово 

Префектура ТиНАО города Москвы 4 июля 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Щаповское
Часть экспонатов выставки костюмов «Мелодия в русском стиле», открытие которой состоится 5 июля в Музее истории усадьбы Щапово в поселении Щаповское, будет выполнена из натурального шелка.
— Кроме коллекции национальной одежды, посетители учреждения смогут увидеть изделия, украшенные ручной росписью. Их представят наши гости из Троицка, — поделилась директор музея Изабелла Рыжкова.
Напомним, что основную экспозицию составят образцы русских народных костюмов из частного собрания коллекционера Елены Бунаковой.
Торжественное открытие выставки начнется в 15:00.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Праздничное мероприятие пройдет в Щербинке Выставку «Вечный свет Маяковского» откроют в Троицке Коллектив «Энергия танца» из Щербинки организует отчетный концерт
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью9
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
У сериала «Кухня» появится новый спин-офф
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение