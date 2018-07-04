Изделия из натурального шелка представят на выставке в Музее истории усадьбы Щапово

Фото: администрация поселения Щаповское

Часть экспонатов выставки костюмов «Мелодия в русском стиле», открытие которой состоится 5 июля в Музее истории усадьбы Щапово в поселении Щаповское, будет выполнена из натурального шелка.

— Кроме коллекции национальной одежды, посетители учреждения смогут увидеть изделия, украшенные ручной росписью. Их представят наши гости из Троицка, — поделилась директор музея Изабелла Рыжкова.

Напомним, что основную экспозицию составят образцы русских народных костюмов из частного собрания коллекционера Елены Бунаковой.

Торжественное открытие выставки начнется в 15:00.