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Работы художницы Данини представят вблизи Марьиной Рощи
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Работы художницы Данини представят вблизи Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 4 июля 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Выставка молодой художницы Данини под названием «Девица под окном» откроется вблизи Марьиной Рощи. Экспозиция будет размещена в пространстве «Аудитория», расположенном на территории Хлебозавода № 9 на Новодмитровской.
— Данини наиболее знакома публике благодаря своим абсурдистским перформансам, которые словно перенесены из GIF глитч-анимации в реальность. Гости смогут увидеть новые объекты и холсты, — сообщил представитель «Аудитории».
Увидеть экспозицию можно будет с 13 июля. Открытие состоится в 20.00. Напомним, Хлебозавод № 9 находится по адресу: ул. Новодмитровская, д. 1. Вход свободный. (вт)
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