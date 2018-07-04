Работы художницы Данини представят вблизи Марьиной Рощи

Выставка молодой художницы Данини под названием «Девица под окном» откроется вблизи Марьиной Рощи. Экспозиция будет размещена в пространстве «Аудитория», расположенном на территории Хлебозавода № 9 на Новодмитровской.

— Данини наиболее знакома публике благодаря своим абсурдистским перформансам, которые словно перенесены из GIF глитч-анимации в реальность. Гости смогут увидеть новые объекты и холсты, — сообщил представитель «Аудитории».

Увидеть экспозицию можно будет с 13 июля. Открытие состоится в 20.00. Напомним, Хлебозавод № 9 находится по адресу: ул. Новодмитровская, д. 1. Вход свободный. (вт)