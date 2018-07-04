Воспитанники ЦПСиД «Косино-Ухтомский» побывали в музее крестьянского быта

Семейный музей крестьянского быта расположен на Ветлужской улице в Старом Косине.

Музей находится в частном доме, а его создателями являются инициативные косинцы — Г. Афанасьева, Л. Кузьмина, Галина Антохина и семья Серебровских. Жители считают, что люди должны помнить свои корни.

Перед экскурсией внучка Л. Кузьминой прочитала стихотворение о России, а директор музея Г. Афанасьева поведала историю Косина.

Организаторы музея собрали вещи, которыми пользовались наши предки: здесь есть старинный ткацкий станок, гребни для льна, вышитые рубашки и сарафаны, самовары и чашки, лоскутные одеяла и кружевные салфетки. В музее детей также ожидало интересное задание: самим собрать самовар.

Педагоги и ребята выразили благодарность Г. Афанасьевой за познавательную экскурсию и пообещали прийти еще раз.