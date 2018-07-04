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Воспитанники ЦПСиД «Косино-Ухтомский» побывали в музее крестьянского быта
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Воспитанники ЦПСиД «Косино-Ухтомский» побывали в музее крестьянского быта 

Управа района Косино-Ухтомский 4 июля 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Семейный музей крестьянского быта расположен на Ветлужской улице в Старом Косине.
Музей находится в частном доме, а его создателями являются инициативные косинцы — Г. Афанасьева, Л. Кузьмина, Галина Антохина и семья Серебровских. Жители считают, что люди должны помнить свои корни.
Перед экскурсией внучка Л. Кузьминой прочитала стихотворение о России, а директор музея Г. Афанасьева поведала историю Косина.
Организаторы музея собрали вещи, которыми пользовались наши предки: здесь есть старинный ткацкий станок, гребни для льна, вышитые рубашки и сарафаны, самовары и чашки, лоскутные одеяла и кружевные салфетки. В музее детей также ожидало интересное задание: самим собрать самовар.
Педагоги и ребята выразили благодарность Г. Афанасьевой за познавательную экскурсию и пообещали прийти еще раз.
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