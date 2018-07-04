Нижегородский художественный музей отметит день рождения

5 июля на Верхневолжской набережной, 3 в Нижнем Новгороде пройдет празднование 122-летия со дня основания НГХМ — самого старого художественного музея нашего города, родоначальника всех галерей и выставочных залов областного центра.

Как сообщает пресс-служба музея, в течение всего дня один из самых красивых особняков Нижнего Новгорода дом купца Д. Сироткина, в котором находится экспозиция западноевропейского искусства, будет открыт для посетителей.

Для посетителей музея будут организованы две экскурсии — по особняку и по экспозиции музея. Они также смогут увидеть самую большую картину в России на историческую тему, размеры которой составляют 6 метров 98 см х 5 метров 94 см.

Кроме того, втечение всего праздника будет проводиться съемка клипа про художественный музей, в которой примут участие посетители.

Завершится мероприятие выступлением саксофониста Альберта Родина, танцами и розыгрышем лотереи.

Праздичные мероприятия пройдут с 15.00 до 20.00