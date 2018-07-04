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Нижегородский художественный музей отметит день рождения
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Нижегородский художественный музей отметит день рождения 

Newsroom24 4 июля 2018
Фото: Newsroom24
5 июля на Верхневолжской набережной, 3 в Нижнем Новгороде пройдет празднование 122-летия со дня основания НГХМ — самого старого художественного музея нашего города, родоначальника всех галерей и выставочных залов областного центра.
Как сообщает пресс-служба музея, в течение всего дня один из самых красивых особняков Нижнего Новгорода дом купца Д. Сироткина, в котором находится экспозиция западноевропейского искусства, будет открыт для посетителей.
Для посетителей музея будут организованы две экскурсии — по особняку и по экспозиции музея. Они также смогут увидеть самую большую картину в России на историческую тему, размеры которой составляют 6 метров 98 см х 5 метров 94 см.
Кроме того, втечение всего праздника будет проводиться съемка клипа про художественный музей, в которой примут участие посетители.
Завершится мероприятие выступлением саксофониста Альберта Родина, танцами и розыгрышем лотереи.
Праздичные мероприятия пройдут с 15.00 до 20.00
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