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Интенсив по декоративно-прикладному искусству проведут в Строгине
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Интенсив по декоративно-прикладному искусству проведут в Строгине 

Префектура СЗАО города Москвы 4 июля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Клуб «Современник» района Строгино приглашает всех на интенсив по декоративно-прикладному искусству, который пройдет на открытой площадке, по адресу: Строгинский бульвар, 5.
— На занятиях интенсива участники поближе познакомятся с направлениями, овладеют такими видами прикладного творчества, как оригами, 3D-открытки, скрапбукинг, пластилинография и лубок, — рассказали в «Современнике».
В среду, 4 июля, состоится занятие «Пластилинография. Лубок». В четверг, 5 июля, всех приглашают смоделировать 3D-открытки, 6 июля пройдет мастер-класс по скрапбукингу.
Начало всех занятий в 17.00. Участие бесплатное.
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