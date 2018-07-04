Интенсив по декоративно-прикладному искусству проведут в Строгине

Клуб «Современник» района Строгино приглашает всех на интенсив по декоративно-прикладному искусству, который пройдет на открытой площадке, по адресу: Строгинский бульвар, 5.

— На занятиях интенсива участники поближе познакомятся с направлениями, овладеют такими видами прикладного творчества, как оригами, 3D-открытки, скрапбукинг, пластилинография и лубок, — рассказали в «Современнике».

В среду, 4 июля, состоится занятие «Пластилинография. Лубок». В четверг, 5 июля, всех приглашают смоделировать 3D-открытки, 6 июля пройдет мастер-класс по скрапбукингу.

Начало всех занятий в 17.00. Участие бесплатное.