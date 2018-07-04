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В Москве восстановили уникальное издание Библии
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В Москве восстановили уникальное издание Библии 

ТК «Звезда» 4 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
После реставрации книга отправится в несколько русских и немецких музеев.
В Москве сотрудники центра Грабаря реставрируют старинную Библию, которую нашли на борту голландского судна, затонувшего в Финском заливе в начале 18-го века. В результате целой серии сложнейших операций, которых в мировой практике еще не было, удалось восстановить даже текст.
Несмотря на то, что книга провела под водой около трехсот лет, чернила не размыло водой. Вероятно, спас ил и рыбий жир, которым пропиталась бумага.
За полтора года в центре Грабаря восстановили почти все 50 страниц текста. В безвоздушном пространстве уцелела даже часть переплёта, а это означает, что листы можно собрать вместе. После реставрации старинная Библия отправится в несколько русских и немецких музеев, которые хотят включить ее в свою экспозицию.
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