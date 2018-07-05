Что приготовили города-организаторы ЧМ-2018 для болельщиков 5 июля

МОСКВА, 5 июля. / ТАСС /. Выставки снимков эпохи Николая II и лучших фотографов современной России в Петербурге и Калининграде, участие в виртуальном сражении в Волгограде, Штраус-гала в Сочи, зарядка на берегу Дона и кинопоказ в казанском лесу, — эти и многие другие события ожидают гостей чемпионата мира по футболу в четверг. Подробнее о культурной программе для болельщиков в городах-организаторах — в материале ТАСС.

Россия через фотообъектив

В Санкт-Петербурге в четверг откроется выставка фотоснимков Николая II и его семьи, посвященная отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения последнего российского императора. На площадке Государственного музейно-выставочного центра «Росфото» публике представят снимки, сделанные лучшими отечественными фотографами эпохи, на которых Николай II запечатлен при дворе, во время дипломатических визитов.

В отдельном разделе выставки представлены фотографии, выполненные самим Николаем II и членами императорской семьи.

"С 1896 года, когда у Николая II появился первый фотоаппарат, он уже практически никогда с ним не расставался. Каждый год он любовно собирал семейные снимки в альбом, собственноручно вклеивал и подписывал их", — отмечают организаторы. Помимо фотокадров, посетители экспозиции увидят 30-минутную кинохронику, которая на основе документальных видеоматериалов расскажет о жизненном пути императора.

Фотографии победителей конкурса Best of Russia ("Лучшие фотографии России") 2017 года смогут увидеть гости Калининграда в городском музее изобразительных искусств, сообщили ТАСС в музее. Посетители познакомятся с тем, как видят свою страну профессиональные фотографы и любители из всех регионов страны. В конкурсе прошлого года приняли участие работы в номинации «Люди. События. Повседневная жизнь», специальной номинацией проекта были «Юбилеи», в которой представлены работы, посвященные 205-летию Бородинского сражения, 60-летию отечественной космонавтики, 100-летию Октябрьской революции, 200-летию со дня рождения Айвазовского и ключевым событиям в современной жизни России.

Между матчами — в музеи и театры

В музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде туристы виртуально могут поучаствовать в сражении благодаря мультимедийной экспозиции с разрывами бомб, снарядов и росчерками трассирующих пуль. Областной краеведческий музей предлагает посетить выставки об археологических находках древних сарматов, проживающих на территории современной Волгоградской области. А вечером 5 июля жителей и гостей города ждут в областной филармонии — здесь состоится концерт Волгоградского академического симфонического оркестра «Легенды XX века».

В четверг из-за отсутствия трансляций матчей в фан-зоне в Самаре будет выходной, и болельщиков в этот день приглашают посетить недавно открывшийся музей знаменитого уроженца этого города — кинорежиссера Эльдара Рязанова . 5 июля в музее состоится праздник — будут чествовать тысячного посетителя. В здании Самарской областной юношеской библиотеки в этот день пройдет мастер-класс по созданию славянских кукол-оберегов из ткани. Занятие проведет мастер текстильной игрушки Елена Финогенова.

В Нижнем Новгороде в Государственном литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова откроется выставка живописи Евгения Фролова , которого называют нижегородским голландцем. Фролов — художник с узнаваемой манерой письма, основанной на технике старых мастеров. Среди его любимых классиков были «малые голландцы», а также Ван Гог, Караваджо и Рембрандт.

В театре «Вера» состоится спектакль «Минин», посвященный 400-летию нижегородского ополчения. «Тема нашего скоморошьего представления — одна из величайших трагедий отечественной истории и выдающийся пример народного подвига, героем которого стал наш земляк — Козьма Минин. Под трезвон бубенцов странствующие скоморохи рассказывают о страшном Лобном месте, о сражениях, об ополчении, об утратах и великой победе», — сообщает пресс-служба театра.

Штраус-гала, разминка на Дону и кино в лесу

В Сочи в четверг в парке науки и искусства образовательного центра «Сириус» — рядом со стадионом «Фишт» — болельщиков ждут на концерт «Штраус-Гала: сказки Венского леса». Здесь выступит симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и немецкий дирижер Михаэль Гюттлер.

"Это будет праздник восхитительных мелодий! Прозвучат чарующие вальсы и искрометные польки, танцы и песни, написанные династией Штраусов. Мы приглашаем всех болельщиков чемпионата мира по футболу насладиться атмосферой, где каждому захочется танцевать", — рассказали в пресс-службе центра.

В открытом фойе Зимнего театра, со стороны моря состоится общедоступная танцевальная программа в стиле «зумба».

В Ростове-на-Дону уже сыграли пять матчей чемпионата мира, но культурные площадки и фестиваль болельщиков продолжают работать. В четверг на набережной реки Дон пройдет спортивная разминка для всех желающих. Затем на протяжении дня там будут транслировать фильмы о Ростове, а вечером состоится дискотека. Кроме того, в парке на левом берегу Дона выступят казачьи коллективы.