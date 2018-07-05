В Москве открывается выставка памяти художника Вячеслава Колейчука

МОСКВА, 5 июля. / ТАСС /. Выставка «Мастерская Вячеслава Колейчука», посвященная памяти художника, который скончался в апреле этого года, пройдет в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) в составе «Росизо» с 5 июля по 2 августа. Создатели экспозиции постарались воссоздать дух мастерской художника, которого называют " Леонардо да Винчи наших дней", сообщила ТАСС куратор выставки Наталья Гончарова

"Мы не ставили задачу полностью воссоздать пространство мастерской Колейчука , скорее, мы хотели поймать те энергии, которые там витали, дух мастерской, понять, а что здесь появилось — какие важные работы, какие события помнят эти стены? Мы хотели создать инсталляцию, рожденную из духа мастерской. Это было совершенно особое место, своего рода клуб, где собирались и физики, и лирики, это было что-то невероятное", — сказала Гончарова.

Выставка проходит в рамках программы «Творческие мастерские». Вместе с ней над выставкой работала дочь художника Анна Колейчук , которая выступила автором экспозиции.

Звучащая выставка

"Мастерская была интересным дискуссионным пространством, где гвоздем программы всегда был Колейчук, — говорит куратор. — Поэтому нам было важно, чтобы инсталляция зазвучала. Мы записали 11 интервью с самыми разными людьми — художниками, учеными, музыкантами, искусствоведами, близкими друзьями, членами семьи. И все это будет звучать в пространстве, расширяя его горизонты".

По ее словам, экспозиция воссоздает пространственный и предметный мир мастерской Колейчука, попадая в который, зритель становится гостем его художественной вселенной. «Стол, за которым работал художник, макеты и проекты будущих произведений, готовальня, архивные фотографии и видеозаписи помогут пережить атмосферу места как некое сакральное пространство», — пояснила Гончарова.

В рамках выставки Анна Колейчук проведет мастер-класс по самоколлажу. Это техника, изобретенная Колейчуком, которая позволяет получить новое визуальное изображение из уже существующего. Например, художник использовал такой прием при создании реквизита для фильма режиссера Георгия Данелия «Кин-дза-дза!», когда оружие инопланетянина сначала представало в виде ржавого обломка трубы, а потом превращалось в сложное техническое устройство. Дата мастер-класса пока не определена.

"Леонардо да Винчи наших дней"

"Колейчук, без сомнения, выдающий русский художник, художник-кинетист, который начинал работать в 1960-е годы. Он входил в объединение «Движение», потом им было создано объединение «Мир». «Атом», который сейчас стоит у музея «Гараж» в парке Горького — реконструкция цветодинамической скульптуры, которую Колейчук создал совместно с инженером Геннадием Рыкуновым в 1967 году", — продолжила рассказ куратор.

Художник оформлял павильоны СССР на таких значимых выставках, как «Экспо» — в 1967-м в Монреале (Канада) и 1975-м в Окинаве (Япония).

"Он удивительно чувствовал форму. Колейчук сумел соединить авангардные традиции 1920-х годов и творчество конструктивистов с актуальной культурой. Это одна из его важных миссий — продолжить эту яркую страницу истории искусства. Форма, движение, очень важные выразительные элементы его языка — то, с чем он умел работать просто виртуозно", — отметила собеседница агентства.

Колейчук был не просто художником, но исследователем, ученым-изобретателем. «Он сделал шесть открытий. Ученый Олег Левашов из Научного центра неврологии был поражен тем, как Колейчук изобрел рукотворную стереографику при помощи одного штриха. Потом художник использовал это изобретение в качестве языка в искусстве и создал целую серию работ, основываясь на этом методе стереографии», — сказала Гончарова.

"Многие называют художника «Леонардо да Винчи наших дней» за невероятную многогранность творчества. У Колейчука было удивительное трехмерное мышление, которое и дало ему возможность придумывать для своих работ совершенно нетривиальные пространственные решения. Например, он изобрел пространственный эквивалент Треугольника Пенроуза, и только за это его можно причислять к современным гениям", — считает собеседница агентства.