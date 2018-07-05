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Названы постановки нового сезона «Школы драматического искусства»
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Названы постановки нового сезона «Школы драматического искусства» 

Ревизор.ru 5 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
Спектаклем-открытия станет постановка Sugar российского режиссёра Алексея Франдетти, основанная на сценарии популярной киноленты «В джазе только девушки». Также зрители увидят первую в этом году премьеру Лаборатории Игоря Яцко — спектакль «Орфей спускается в ад», по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса.
К тому же в программе сезона постановки «Женитьба» по произведению Гоголя и «Макбет» Шекспира.
В конце года на сцене школы драматического искусства покажут еще одну премьерную постановку — «Путешествие Пушкина в Африку», созданную в жанре фантастической поэмы и основанную на текстах Бродского и Пушкина.
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