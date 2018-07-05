Названы постановки нового сезона «Школы драматического искусства»

Спектаклем-открытия станет постановка Sugar российского режиссёра Алексея Франдетти , основанная на сценарии популярной киноленты «В джазе только девушки». Также зрители увидят первую в этом году премьеру Лаборатории Игоря Яцко — спектакль «Орфей спускается в ад», по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса.

К тому же в программе сезона постановки «Женитьба» по произведению Гоголя и «Макбет» Шекспира.

В конце года на сцене школы драматического искусства покажут еще одну премьерную постановку — «Путешествие Пушкина в Африку», созданную в жанре фантастической поэмы и основанную на текстах Бродского и Пушкина.