Ещё
Единственный в стране музей Александру Фадееву находится в Чугуевке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Единственный в стране музей Александру Фадееву находится в Чугуевке 

АиФ-Владивосток 5 июля 2018
Фото: АиФ-Владивосток
Единственный в стране литературно-мемориальный музей Александра Фадеева открылся 4 сентября 1960 г. в Чугуевке одноимённого района края.
Он — известный советский писатель и общественный деятель, автора всемирно известных романов «Разгром», «Молодая гвардия» и «Последний из удэге».
Жизнь Александра Фадеева была бурной и полной на события. В семнадцать лет — член партии большевиков, в девятнадцать — комбриг, в тридцать три — секретарь, в сорок пять — генеральный секретарь Союза советских писателей. А ещё — депутат Верховного Совета СССР, кандидат в члены ЦК, лауреат сталинской премии первой степени, вице-председатель Бюро Всемирного Совета мира.
Через четыре года после его смерти по инициативе жителей Чугуевки состоялось открытие музея в доме, где он в юности жил с родителями. В село приезжали известные писатели, друзья Александра Фадеева: Валентин Овечкин, Константин Симонов, Александр Твардовский, они поддержали инициативу чугуевцев. В первые годы музей работал на общественных началах; из первых поступлений — личные вещи Фадеева, переданные женой писателя Ангелиной Осиповной, и чемодан с фотографиями, документами, книгами, привезённый дальневосточным писателем Василием Кучерявенко из Москвы.
Сегодня Музей в Чугуевке насчитывает более 20 000 экспонатов. Экспозиция подробно показывает основные этапы жизни и творчества писателя, судьбы его близких, друзей, а также героев произведений. Здесь представлены редкие фотодокументы, первые издания книг, личные вещи, мебель из рабочего кабинета, подлинные иллюстрации к произведениям писателя художников Глебова, Чеботарева, Романюка.
АиФ-Владивосток: последние новости
Я в фадеевцы пошёл! Мемориальному музею Фадеева в селе Чугуевка – 58 лет Увидеть невидимое 6 лучших актёров России посетят Владивосток
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «12 стульев»32
Милые ляпы в советских фильмах
«А ты точно актер?»: звезды, пугающие внешностью8
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки15
Фильмы, предсказавшие события из будущего3
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
10:05
Что делают с фильмами спецэффекты
Кино
03:59
Милые ляпы в советских фильмах
Кино
10:58
Актеры, которые начинали как футболисты
Кино
11:59
Самые стоящие экранизации книг
Кино
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Кино
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение