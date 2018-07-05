Единственный в стране музей Александру Фадееву находится в Чугуевке

Единственный в стране литературно-мемориальный музей Александра Фадеева открылся 4 сентября 1960 г. в Чугуевке одноимённого района края.

Он — известный советский писатель и общественный деятель, автора всемирно известных романов «Разгром», «Молодая гвардия» и «Последний из удэге».

Жизнь Александра Фадеева была бурной и полной на события. В семнадцать лет — член партии большевиков, в девятнадцать — комбриг, в тридцать три — секретарь, в сорок пять — генеральный секретарь Союза советских писателей. А ещё — депутат Верховного Совета СССР, кандидат в члены ЦК, лауреат сталинской премии первой степени, вице-председатель Бюро Всемирного Совета мира.

Через четыре года после его смерти по инициативе жителей Чугуевки состоялось открытие музея в доме, где он в юности жил с родителями. В село приезжали известные писатели, друзья Александра Фадеева: Валентин Овечкин, Константин Симонов Александр Твардовский , они поддержали инициативу чугуевцев. В первые годы музей работал на общественных началах; из первых поступлений — личные вещи Фадеева, переданные женой писателя Ангелиной Осиповной, и чемодан с фотографиями, документами, книгами, привезённый дальневосточным писателем Василием Кучерявенко из Москвы.

Сегодня Музей в Чугуевке насчитывает более 20 000 экспонатов. Экспозиция подробно показывает основные этапы жизни и творчества писателя, судьбы его близких, друзей, а также героев произведений. Здесь представлены редкие фотодокументы, первые издания книг, личные вещи, мебель из рабочего кабинета, подлинные иллюстрации к произведениям писателя художников Глебова, Чеботарева, Романюка.