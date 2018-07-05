В Шанхае открылась 7-я Китайская международная выставка роботов 

Шанхай, 4 июля /Синьхуа/ — 7-я Китайская международная выставка роботов открылась сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ Шанхай, 4 июля /Синьхуа/ — 7-я Китайская международная выставка роботов открылась сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ Шанхай, 4 июля /Синьхуа/ — 7-я Китайская международная выставка роботов открылась сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ Шанхай, 4 июля /Синьхуа/ — 7-я Китайская международная выставка роботов открылась сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ Шанхай, 4 июля /Синьхуа/ — 7-я Китайская международная выставка роботов открылась сегодня в Шанхае /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ