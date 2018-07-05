От СССР до РФ — уникальную фотолетопись показали хабаровчанам

В хабаровской галерее имени Федотова состоялось открытие уникальной выставки «Гран-при по-русски». Её в дальневосточную столицу доставили в рамках проекта МТС «Поколение М», сообщает корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня». Хабаровск стал первым городом на Дальнем Востоке, где появилась возможность увидеть лучшие работы советских и российских фотографов, которые с 1956 по 2017 год становились лауреатами престижнейшей среди фоторепортёров мира премии WORLD PRESS PHOTO.

— WORLD PRESS PHOTO — это своеобразный «Оскар» среди фоторепортёров. Получить эту премию для нас также престижно, как для девушки получить корону «Мисс Вселенная», — объяснил создатель выставки, известный российский фоторепортёр Василий Прудников. — Здесь представлены фотографии с 1956 года, когда впервые советские фоторепортёры стали победителями международной премии, до прошлого 2017 года. Сразу скажу, что каждая представленная здесь фотография — это событие. Конкурс WORLD PRESS PHOTO — конкурс событийных фотографий, это не конкурс художественных фоторабот. Эта выставка — настоящий учебник фоторепортажа. Здесь можно увидеть, как менялись подходы взыскательного жюри мирового конкурса к отбору лучших, по его мнению, фоторабот. Также эта выставка ещё и наглядный учебник истории нашей страны за последние 60 лет.

На открывшейся в Хабаровске фотовыставке «Гран-при по-русски» представлено 620 фотографий 120 именитых авторов. Все они выставлены в хронологическом порядке. Здесь можно увидеть фотозарисовки из жизни огромной страны во время развитого социализма, сцены с участием тогдашних лидеров страны, кадры первого выхода человека в открытый космос, революционных событий на изломе 80-х и 90-х годов, войн и трагедий недавнего прошлого и трогательные моменты из жизни простых граждан.

— В Хабаровске мы представляем уникальную выставку фотографий, которые были сделаны на протяжении последних 60 лет истории нашей страны, — рассказал директор по продажам массового рынка филиала МТС в Хабаровском крае Александр Митюков. — Тут есть моменты, которые каждый из нас переживал лично. Здесь можно увидеть работы известных отечественных журналистов, которые становились лауреатами международной премии WORLD PRESS PHOTO. Хабаровск стал первым городом на Дальнем Востоке, куда приехала эта уникальная фотовыставка, во многом благодаря нашему конкурсу среди юных фотографов нашего региона в рамках проекта «Поколение М». В прошлом году 8-летний мальчик из Комсомольска Саша Дигор получил специальный приз жюри за свои фотоработы. Он буквально удивил именитых фоторепортёров. Мы очень хотим и дальше привлекать к этому проекту и детей, и, конечно же, уже состоявшихся взрослых фотографов и тех, кто любит и ценит это искусство.

«Брежнев встречает чилийского лидера Луиса Корвалана в Кремле», «100 тысяч демонстрантов у памятника Ленину в Баку перед обострением национального конфликта», «Возвращение Горбачёва в Москву после путча 1991 года» и многое другое — посетители выставки «Гран-при по-русски» в Хабаровске, кто постарше, глядя на эти фотографии, словно заново переживают страницы истории родной страны. Младшее поколение открывает для себя вехи прошлого.

— Бабушка, а что за важный дяденька в галстуке пляшет на сцене, — задаёт вопрос маленькая девочка перед фотографией Бориса Ельцина во время выборной кампании 1996 года.

— Это первый президент России, он болел уже тяжело, но вышел вместе с артистами доказать всем, что ещё форме. Весело было тогда, — вспоминает хабаровчанка Мира Долгополова.

Чтобы собрать коллекцию уникальных фотографий Василию Прудникову пришлось проводить настоящее расследование. На официальном сайте и в фотобанке WORLD PRESS PHOTO о лауреатах этого конкурса на раннем этапе не осталось почти никакой информации. Лишь имена победителей и названия работ на английском. Самих работ лауреатов из СССР, которые в 50 — 70 годы передавались в Амстердам, где расположена штаб-квартира WORLD PRESS PHOTO, на бумажных носителях, не сохранилось. Создатель выставки, чтобы отыскать сами фотографии, перелопатил горы архивов, опросил родных и близких уже ушедших в мир иной авторов.

— За каждой фотоработой на этой выставке — целая история создания снимка, — рассказывает Василий Прудников. — Вот, например, история спасения судьбы маленькой девочки из Прибалтики по имени Раса. Этот снимок сделал фоторепортёр ТАСС Василий Христофоров в 1983 году. У ребёнка в результате несчастного случая отрезало обе ножки. Светила тогдашней медицины не смогли помочь малышке. Но молодой аспирант сказал, что сделает невозможное. Он провёл сложнейшую операцию и пришил конечности. Ребёнок вскоре встал на собственные ноги.