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Россию лишили экспозиции на «Фарнборо 2018»
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Россию лишили экспозиции на «Фарнборо 2018» 

News.ru 5 июля 2018
Российская делегация совершит визит в международный авиационного-космический салон «Фарнборо 2018», который пройдет во второй половине июля в Великобритании.
На этот раз российская сторона не будет участвовать в самой выставке. Состав, в котором россияне посетят это мероприятие, неизвестен. Компания «Ростех» заявила, что продукция оборонных российских компаний отсутствует в экспозиции из-за организаторов выставки и выдвинутых ими условий, сообщает InterFax.
Британская правительственная организация по контролю за экспортом запретила демонстрацию российских образцов на «Фарнборо».
Проблемы с «Фарнборо» возникают не первый раз, в 2014 году британское посольство не выдало российской делегации визы; в 2016 году ввиду санкций выставлялась только гражданская авиация.
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