Россию лишили экспозиции на «Фарнборо 2018»

Российская делегация совершит визит в международный авиационного-космический салон «Фарнборо 2018», который пройдет во второй половине июля в Великобритании.

На этот раз российская сторона не будет участвовать в самой выставке. Состав, в котором россияне посетят это мероприятие, неизвестен. Компания «Ростех» заявила, что продукция оборонных российских компаний отсутствует в экспозиции из-за организаторов выставки и выдвинутых ими условий, сообщает InterFax

Британская правительственная организация по контролю за экспортом запретила демонстрацию российских образцов на «Фарнборо».

Проблемы с «Фарнборо» возникают не первый раз, в 2014 году британское посольство не выдало российской делегации визы; в 2016 году ввиду санкций выставлялась только гражданская авиация.